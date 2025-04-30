Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde çok hırçın: Son 40 maçtaki kırmızı kart sayısı dikkat çekti

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Ligi üçüncü sırada bitirme hedefine ulaşabilmek için mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlı ekibin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.



SON 40 MAÇTA 30 KIRMIZI KART



İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 40 mücadelede hakemler 30 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 30 kartın 20’si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı.



Sarı-lacivertli oyuncular da 10 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



KADIKÖY'DE SİYAH - BEYAZLILAR ÇOK "HIRÇIN"



Söz konusu süreçte Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 18 müsabaka oynandı. Bu 18 karşılaşmada tam 17 kırmızı kart gösterildi. Siyah-beyazlı futbolcular, 13 kırmızıyla Kadıköy’de ‘hırçın’ bir görüntü sergiledi.



Sarı-lacivertli oyuncular ise yalnızca 4 kez kırmızı kart sebebiyle oyundan ihraç edildi.



LİGDEKİ SON 4 MAÇTA BEŞİKTAŞ 3 KEZ KIZARDI



Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, ligde oynadığı son 4 mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Kartal’ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı.



2023-2024’te Ülker Stadyumu’nda sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği müsabakada ise Beşiktaşlı Al-Musrati oyundan ihraç edilen tek futbolcuydu.



2022-2023 sezonunda yine Kadıköy’de bu kez Beşiktaş’ın 4-2’le rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandıran oyuncu Welinton olmuştu.