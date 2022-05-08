Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: Beşiktaş ve Fenerbahçe puanları paylaştı

Beşiktaş maça Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi 11'i ile çıkarken, Fenerbahçe ise maça Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun 11'iyle çıktı.



Karşılaşmanın hemen başında, 2. dakikada tribünden sahaya atılan yabancı madde İrfan Can'ın başına isabet edince milli oyuncu yerde kaldı. Bir süre yerde yatan İrfan daha sonra kenara geldi ve oyuna dahil oldu.



Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe korneri kullandı, ceza sahasında dışarı uzaklaştırılan topa Ferdi gelişine vurdu, Serdar'a çarpan top bir anda Novak'ın önünde kaldı, Çek oyuncu karşı karşıya pozisyonda Ersin'i avladı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Fenerbahçe'nin golünün hemen ardından Beşiktaş penaltı kazandı. Santranın ardından Beşiktaş uzun topu oynadı, Batshuayi kafayla arkaya indirdi, ceza alanı içinde Novak-Larin mücadelesinde az önce Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Novak penaltıya sebebiyet verdi. Meşin yuvarlağın başına geçecen Batshuayi, Altay'ın sağından topu ağlara göndermek istedi ancak topu direğe nişanladı.



Dakikalar 30'u gösterdiğinde Filip Novak ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaparken hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Ghezzal'ın vuruşunda top filelere gitti. Fenerbahçeli Filip Novak 30 dakika içinde bir gol kaydederken iki penaltıya neden oldu.



Filip Novak, Mauricio Lemos'tan (Ekim 2020, Fatih Karagümrük) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



Maçın 50. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal içeri çevirdi, Larin penaltı noktasında iyi yükseldi, kafayı vurdu ancak direği geçemedi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da tempo yüksekti ancak iki taraf da skoru değiştirecek golü bulamayınca derbi 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe 69 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi Beşiktaş ise 55 puanla 7. sırada kaldı.