Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? (Süper Lig 8. hafta maç programı)

Milli ara nedeniyle Süper Lig'de geçtiğimiz hafta maçlar oynanmadı. Birçok futbolsever Süper Lig'de hafta sonu hangi maçların olduğunu merak ederken, bir yandan da Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için gözler fikstüre çevrildi. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte Süper Lig 8. hafta maç programı.



SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ PROGRAMI



1 Ekim Cumartesi



Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)

Kayserispor-Trabzonspor (17.00)

Ankaragücü-Başakşehir (17.00)

Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)



2 Ekim Pazar



Sivasspor-Hatayspor (14.30)

Alanyaspor-Giresunspor (14.30)

Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)

Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)



3 Ekim Pazartesi



Karagümrük-İstanbulspor (20.00)



DERBİ NE ZAMAN?



Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'da başlayacak.