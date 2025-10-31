Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'de gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.



Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak müsabaka siyah-beyazlı ekipte kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor.



Fenerbahçe'de ise teknik direktör Domenico Tedesco, eldivenleri Ederson'a teslim edecek.



İki takımın kalecilerinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacakları sonuca doğrudan etki edecek.



ERSİN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLGİSİ YOK



Süper Lig'de çıktığı 10 maçın 8'inde kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta son 2 lig maçında kale el değiştirdi.



Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli file bekçisi Mert Günok'u kulübeye çekerken, TÜMOSAN Konyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında Ersin Destanoğlu'nu sahaya sürdü.



Beşiktaş altyapısından yetişip 2018-2019 sezonu öncesinde A takıma yükselen Ersin Destanoğlu; 5'i Fenerbahçe, 6'sı Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçta boy gösterdi.



24 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilerle oynanan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşarken yenilgi görmedi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun forma giydiği Galatasaray derbilerinde ise 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



Beşiktaş bu maçlarda rakip filelere 6 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Ersin Destanoğlu, 2 maçta kalesini gole kapattı.



EDERSON DERBİLERDE TECRÜBELİ



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, Türkiye'deki ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşayacak.



Portekiz'de Benfica forması giydiği dönemde 3 kez Lizbon derbisinde Sporting'e karşı sahaya çıkan Ederson, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken kalesinde 2 gol gördü.



Benfica'nın ardından Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı kaleci, Manchester United'a karşı 17 kez rakip oldu.



16'sı Premier Lig, 1'i de "Community Shield" olarak bilinen sezonun açılış maçında Manchester United'a karşı sahaya çıkan Ederson, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



Manchester United'la oynanan 17 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Ederson, 12 mücadelede ise 21 gol yedi. Manchester City, Ederson'un forma giydiği maçlarda Manchester United filelerini 31 kez havalandırdı.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 maçta forma giyen Brezilyalı kaleci, bu müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, yalnızca 1 gol yedi.