Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün
Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın
Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
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