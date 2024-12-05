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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Federasyonu maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak - derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün

Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın

Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - 1
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde 19 kırmızı ve 185 sarı kart

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde 19 kırmızı ve 185 sarı kart

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