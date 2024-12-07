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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol ’in 15. haftasında ile , derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

VAR VE AVAR

Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu - 1
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