Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Kadir Sağlam oldu.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.
VAR VE AVAR
Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR’da da Serkan Çimen görev yapacak.
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