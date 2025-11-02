NTV.COM.TR

Beşiktaş-Fenerbahçe: İlk 11'lerde sürprizler

Trendyol Süper Lig'de bugün de derbi heyecanı yaşanacak... Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe: İlk 11'lerde sürprizler

'in 11. haftasında kapanışı ile yapacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. İki takımın 362. randevusunda hakem Ali Yılmaz kariyerinin ilk derbisinde düdük çalacak.

Mücadelenin canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Son 4 lig maçından 5 puan alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde elde edeceği derbi galibiyetiyle ayağa kalkmanın peşinde.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın da sakatlıktan dönmesiyle birlikte dev maç öncesi Demir Ege Tıknaz hariç eksik bulunmuyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe: İlk 11'lerde sürprizler - 1 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

FENERBAHÇE FARKI ERİTME PEŞİNDE

Domenico Tedesco yönetimindeki ise lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe: İlk 11'lerde sürprizler - 2 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

MUHTEMEL 11'LER

: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...