Beşiktaş-Fenerbahçe: İlk 11'lerde sürprizler
Trendyol Süper Lig'de bugün de derbi heyecanı yaşanacak... Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Süper Lig'in 11. haftasında kapanışı Beşiktaş ile Fenerbahçe yapacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. İki takımın 362. randevusunda hakem Ali Yılmaz kariyerinin ilk derbisinde düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR
Son 4 lig maçından 5 puan alan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde elde edeceği derbi galibiyetiyle ayağa kalkmanın peşinde.
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın da sakatlıktan dönmesiyle birlikte dev maç öncesi Demir Ege Tıknaz hariç eksik bulunmuyor.
FENERBAHÇE FARKI ERİTME PEŞİNDE
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı eritmek için sahaya çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
