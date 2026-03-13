Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan İlber Ortaylı mesajı. "Türk tarihçiliğinin mihenk taşı"
13.03.2026 17:13
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetmesinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray mesaj yayınladı.
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki İlber Ortaylı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ortaylı'nın vefatı sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaştı.
BEŞİKTAŞ
"Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
FENERBAHÇE
"Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
GALATASARAY
"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye göç eden bir aileden gelen İlber Ortaylı, eğitim ve kültür çerçevesinde Galatasaray ile derin ve sarsılmaz bağlara sahiptir.
Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler veren Ortaylı, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna katkıda bulundu. Akademi dünyasındaki konumu sebebiyle Galatasaray Üniversitesi’nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı.
Merhuma Allah’tan rahmet, ülkemize, Ortaylı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"