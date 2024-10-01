Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek olan Türk takımlarının maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
GALATASARAY'A SLOVAK HAKEM
3 Ekim Perşembe akşamı Letonya deplasmanında oynanacak olan RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ'A BEATON
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev alacak.
FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM
Fenerbahçe'nin Twente deplasmanında oynayacağı müsabakayı ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
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