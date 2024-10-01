Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek olan Türk takımlarının maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.



GALATASARAY'A SLOVAK HAKEM



3 Ekim Perşembe akşamı Letonya deplasmanında oynanacak olan RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.



BEŞİKTAŞ'A BEATON



Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev alacak.



FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM



Fenerbahçe'nin Twente deplasmanında oynayacağı müsabakayı ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.