Beşiktaş Fibabanka, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.
Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.
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