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Beşiktaş Fibabanka, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.

Beşiktaş Fibabanka, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.

Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.

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