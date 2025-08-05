Beşiktaş fırsat peşinde: Kanat transferinde peş peşe hamleler

Beşiktaş, Juventus ve Borissia Dortmund'un listesinde olan ancak transferi bitmeyen Jadon Sancho için fırsat bekliyor. İngiliz yıldız futbolcunun bu yaz Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken uzun süredir devam eden transfer görüşmelerinden sonuç alınamadı.



Sancho ile önce Juventus son olarak da Dortmund ilgilendi ancak transfer sonuçlanmadı. Transferde devreye giren Beşiktaş, oyuncuya yeni bir başlangıç sunmayı planlıyor.



Sancho geçtiğimiz sezonu Chelsea formasıyla geçirmiş, tüm kulvarlarda 42 maçta 5 gol 10 asistlik bir performans göstermişti.



BİR DİĞER HEDEF: JONATHAN ROWE



Beşiktaş'ın kanat transferi için diğer hedefinin ise Marsilya'nın 22 yaşındaki futbolcusu Jonathan Rowe olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 12 milyon euro olan genç futbolcu ile Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürüldü. Kadrosunu güçlendiren Marsilya'nın Rowe ile yollarını ayırması bekleniyor.