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Beşiktaş fırsat tepti, Amedspor kazanarak lider oldu

20.09.2026 19:03

Son Güncelleme: 20.09.2026 22:21

Beşiktaş fırsat tepti, Amedspor kazanarak lider oldu
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı Salih Özcan'ın Amedsporlu rakibiyle mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligin yeni lideri de Amedspor oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile geldi.

 

Amedspor'da Cisse, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

 

Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 12 puanla 3. sırada yer aldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik fırsatını tepti.

 

YENİ LİDER AMEDSPOR

 

Son 4 maçta 3. kez kazanan Amedspor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

 

Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak. Amedspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

21:57
ORKUN, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
90+8. Dakika: Beşiktaş 2. golü buldu. Penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-2 oldu.
Anadolu Ajansı
21:56
PENALTI KARARI
90+6. Dakika: VAR incelemesinin ardından Beşiktaş penaltı kazandı.
21:56
PENALTI BEKLENTİSİ
90+4. Dakika: Beşiktaş penaltı bekliyor. Orkun'un şutu, Amedspor savunmasından sekti. VAR, potansiyel penaltı incelemesi için hakemi monitöre davet etti.
21:44
KIRMIZI KART
84. Dakika: Amedspor 10 kişi kaldı. Cisse, Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
21:33
NÜBEL GOLE İZİN VERMEDİ
73. Dakika: Nübel'den çok kritik kurtarış. Savunma arkasına sarkan Gift Orban, bir anda karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girerek vuruşunu yapan Orban'ın şutunu kaleci Nübel kurtardı.
21:19
HATA PAHALIYA PATLADI, 3-1
59. Dakika: Amedspor yeniden 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş yarı alanında Salih'ten topu kapan Furkan Soyalp, aşırtma vuruşla fileleri sarstı ve skoru 3-1 yaptı.
21:15
FARK 1'E İNDİ
55. Dakika: Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Bir süredir rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılarda ceza sahası içinde topla buluşan Orkun'un şutunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu Vlahovic tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
21:05
İKİNCİ YARI BAŞLADI, DEĞİŞİKLİKLER VAR
Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Djalo, Poku ve Olaitan çıktı. Emirhan, Cerny ve Miretti oyuna dahil oldu.
20:43
KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
43. Dakika: Ballet karşı karşıya kaçırdı. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Ballet, karşı karşıya pozisyonda Nübel'i geçemedi.
20:22
FARK 2'YE ÇIKTI
22. Dakika: Amedspor farkı 2'ye yükseltti. Ceza sahası dışında topla buluşan Dia Saba'nın uzak mesafeden vuruşu fileleri sarstı ve skor 2-0'a geldi.
20:20
NET GOL KAÇTI
20. Dakika: Amedspor 2. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ballet'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Nübel gole izin vermedi.
20:14
AMEDSPOR ÖNE GEÇTİ
13. Dakika: Amedspor öne geçti. Orta alanda topu kapan Gift Orban, çok uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
20:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Amedspor-Beşiktaş maçı başladı
Anadolu Ajansı
19:46
ITALIANO: "İYİ İŞ ÇIKARACAĞIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Puanlar almak istiyoruz. Güzel geçmesini istiyoruz maçın. Bugüne çalıştık ama süremiz azdı. Bazı oyuncular yorgundu, bu yüzden değişiklik yaptık. Bu değişikliklere rağmen iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum."
Resmi Kurum
19:10
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban. Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

AMEDSPOR İLE İLK RANDEVU

 

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

 

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

 

BEŞİKTAŞ, GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

 

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

 

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

 

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

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