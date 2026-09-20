Beşiktaş fırsat tepti, Amedspor kazanarak lider oldu

Trendyol Süper Lig 'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile geldi.

Amedspor'da Cisse, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 12 puanla 3. sırada yer aldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik fırsatını tepti.

YENİ LİDER AMEDSPOR

Son 4 maçta 3. kez kazanan Amedspor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak. Amedspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.