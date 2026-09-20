Beşiktaş fırsat tepti, Amedspor kazanarak lider oldu
20.09.2026 19:03
Son Güncelleme: 20.09.2026 22:21
Beşiktaşlı Salih Özcan'ın Amedsporlu rakibiyle mücadelesi.
Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligin yeni lideri de Amedspor oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile geldi.
Amedspor'da Cisse, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ
Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, 12 puanla 3. sırada yer aldı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada liderlik fırsatını tepti.
YENİ LİDER AMEDSPOR
Son 4 maçta 3. kez kazanan Amedspor ise puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak. Amedspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
AMEDSPOR İLE İLK RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.
BEŞİKTAŞ, GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.