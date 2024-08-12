Beşiktaş Francisco Montero ile yolları ayırdı

Beşiktaş'ta Montero'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.



Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."



46 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST



2020 yılında Atletico Madrid'den kiralanan ve ertesi sezon bonservisi alınan Montero, Beşiktaş'ta 46 maçta forma giydi ve siyah beyazlılara 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



25 yaşındaki stoper 2022-2023 sezonunu ikinci yarısında Hamburg'a, 2023-2024 sezonunda ise Arouca'ya kiralık olarak gönderilmişti.

