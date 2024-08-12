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Beşiktaş Francisco Montero ile yolları ayırdı

Beşiktaş, 25 yaşındaki İspanyol stoper Francisco Montero ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Francisco Montero ile yolları ayırdı

'ta Montero'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

46 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

2020 yılında Atletico Madrid'den kiralanan ve ertesi sezon bonservisi alınan Montero, Beşiktaş'ta 46 maçta forma giydi ve siyah beyazlılara 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

25 yaşındaki stoper 2022-2023 sezonunu ikinci yarısında Hamburg'a, 2023-2024 sezonunda ise Arouca'ya kiralık olarak gönderilmişti.

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