EuroLeague 'de 11 maçta ürettiği 1072 sayı (97.5 ortalama) ile en skorer takım olan Real Madrid , İstanbul'da Beşiktaş Fuzul duvarına çarptı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta ilk periyodu 18-15 önde kapatan Beşiktaş Wilbekin'in skorer oyunuyla ikinci periyotta farkı açtı ve devreyi 45-37 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş son bölümüne 64-54 önde girdiği mücadeleden 83-79 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Jeffries 20, Lonnie Walker ve Wilbekin de 15'er sayı ürettiler.

Beşiktaş Fuzul böylece EuroLeague tarihinde ilk kez karşılaştığı Real Madrid'e karşı çok değerli bir sonuca imza atarak 12. maçında 6'ncı galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar çift maç haftasının ikinci ayağında cuma günü Partizan deplasmanına çıkacak.