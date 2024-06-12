Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın İstanbul'a geliş tarihini duyurdu

Beşiktaş, yeni transferi Gabriel Paulista'nın transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Brezilyalı savunmacı, bu gece saat 00.05'te İstanbul Havalimanı'nda olacak.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Profesyonel Futbolculuk kariyerine Taboao Serra'da başlayan Pulista, 2013 yılında Villarreal'e transfer oldu.

Ardından Arsenal'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki stoper, 2017'de Valencia'yla anlaştı ve LaLiga'ya yeniden dönüş yaptı.

2023/24 sezonunun ara transfer döneminde ise Atletico Madrid'e imza atan Paulista, başkent ekibinde 5 maçta forma giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.