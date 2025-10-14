Beşiktaş GAİN, Avrupa sınavında
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Niners Chemnitz'i ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk karşılaşmasında ise Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'e 85-79 mağlup olmuştu. Organizasyonun ikinci haftasında İngiltere'nin London Lions takımını ağırlayan Beşiktaş, rakibini 99-73 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
