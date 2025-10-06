BKT Avrupa Kupası grup maçında Beşiktaş GAİN yarın London Lions ile taraftarı önünde mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Peki, Beşiktaş GAİN-London Lions basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ GAİN-LONDON LİONS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında 7 Ekim 2025 Salı günü İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı izlenecek.



BEŞİKTAŞ İLK HAFTA MAĞLUP OLDU



Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.