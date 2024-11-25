Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kadın basketbolunda Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün yapılacak. Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı hakkında bilgiler..
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
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