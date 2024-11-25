Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı hakkında bilgiler..



BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.



Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

