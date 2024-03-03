Beşiktaş - Galatasaray (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de dev derbi için nefesler tutuldu.



Ligin dördüncü sırasındaki Beşiktaş, 28. hafta maçında maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Galatasaray'ı konuk ediyor.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Galatasaray bu sezon en fazla Süper Lig maçının ilk golünü atan takım konumunda (20G 1B). Beşiktaş ise açılış golünü yediği dokuz karşılaşmadan sadece 4 puan çıkarabildi (1G 1B 7M).

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.



2' GOL! Galatasaray'ın köşe vuruşunda Al-Musrati'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Libyalı orta sahanın kendi kalesine attığı golün ardından sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

6' Barış Alper'in ceza sahasına çevirdiği topu Al Musrati kornere çıkardı. Köşe vuruşunu Cenk Tosun uzaklaştırdı.

10' Rashica ceza sahasında topu içeriye çevirdi Cenk Tosun gol vuruşunu yapmak için kayarak geldi ancak topu ıskaladı.

11' Galatasaray'da Barış Alper sağ kanatta sert ortaladı kaleye doğru yönelen top auta çıktı.

17' Beşiktaş'ta Muçi ceza yayından şutunu çekti top Muslera'nın kontrolünde kaldı.

18' Siyah-beyazlılarda Rashica sağ kanattan topu içeriye çevirdi Cenk Tosun'dan önce Davinson topu kornere çıkarttı.

19' Rashica korneri doğrudan kaleye gönderdi top üst direkten auta çıktı!