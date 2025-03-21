Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine geri sayım başladı. Süper Lig'de bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Futbolseverler ise müsabakaya dair tarih bilgisine odaklandı. İşte, Beşiktaş-Galatasaray maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş-Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



DERBİDE YABANCI HAKEM OLACAK MI?



Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunurken TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi.



TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini ifade etti.



Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." dedi.

