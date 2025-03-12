Beşiktaş - Galatasaray derbi tarihi! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Galatasaray maçının takvimini duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının da tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş ev sahipliğinde gerçekleşecek derbi Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor. İşte, Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı detayları...



BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ DETAYLARI



Siyah beyazlı ekibin, sarı kırmızılı takımı ağırlayacağı Süper Lig'in 29. hafta müsabakası, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.



Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.



30. hafta Galatasaray haftayı BAY geçecek, Beşiktaş ise 7 Nisan'da Kasımpaşa karşısında top koşturacak.