Beşiktaş - Galatasaray derbi tarihi! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında nefes kesen mücadeleye sahne olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için beklenen tarih açıklaması TFF'den geldi. Bayramın ilk günü maç planlaması yapılmadı. Taraftarın beklediği ''Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları da yanıt buldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Galatasaray maçının takvimini duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının da tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş ev sahipliğinde gerçekleşecek derbi Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor. İşte, Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı detayları...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ DETAYLARI
Siyah beyazlı ekibin, sarı kırmızılı takımı ağırlayacağı Süper Lig'in 29. hafta müsabakası, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.
Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
30. hafta Galatasaray haftayı BAY geçecek, Beşiktaş ise 7 Nisan'da Kasımpaşa karşısında top koşturacak.
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