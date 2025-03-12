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Beşiktaş - Galatasaray derbi tarihi! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında nefes kesen mücadeleye sahne olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için beklenen tarih açıklaması TFF'den geldi. Bayramın ilk günü maç planlaması yapılmadı. Taraftarın beklediği ''Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları da yanıt buldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbi tarihi! Süper Lig Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu, - maçının takvimini duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının da tarihi ve saati belli oldu. Beşiktaş ev sahipliğinde gerçekleşecek derbi Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor. İşte, Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ DETAYLARI

Siyah beyazlı ekibin, sarı kırmızılı takımı ağırlayacağı 'in 29. hafta müsabakası, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.

Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

30. hafta Galatasaray haftayı BAY geçecek, Beşiktaş ise 7 Nisan'da Kasımpaşa karşısında top koşturacak.

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