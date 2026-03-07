Beşiktaş-Galatasaray derbisinde herkes onu konuştu. Uğurcan Çakır maça damga vurdu

GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ DERBİ KAZANDI

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasıyla bu sezon 4. derbisine çıktı ve ilk galibiyetini elde etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu.

Cimbom, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı.