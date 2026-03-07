Beşiktaş-Galatasaray derbisinde herkes onu konuştu. Uğurcan Çakır maça damga vurdu
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbide sarı-kırmızılı kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla maça damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazan taraf oldu.
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından böyle sevindi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 7 KURTARIŞ
Başarılı file bekçisi, derbide siyah-beyazlı futbolcuların gol girişimlerine engel olan isim oldu ve müsabakayı 7 kurtarışla tamamladı.
Bu karşılaşma sonrası dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı.
EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI RAKİP
Opta verilerine göre Uğurcan Çakır'ın Süper Lig kariyerinde hem toplamda (67) hem de deplasmanda (42) en fazla kurtarış yaptığı rakibi Beşiktaş oldu.
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır.
GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ DERBİ KAZANDI
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasıyla bu sezon 4. derbisine çıktı ve ilk galibiyetini elde etti.
Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 4. derbisini oynamış oldu.
Cimbom, bu sezon Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 2 kez karşı karşıya geldiği derbilerde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 1'i ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 2 defa maça çıkan Galatasaray, 1 kez kazanırken, 1 defa da berabere kaldı.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in gol sevinci.