NTV.COM.TR

Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem

Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemini açıkladı. 

Derbide yerli hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Mücadele 29 Mart Cumartesi akşamı 20.30'da oynanacak. 

HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ

Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler

Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem - 1

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ

Beşiktaş'ın derbi için yabancı talebi bulunuyordu. 

Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair yaptığı açıklamada sert ifadelere yer vermişti.

"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...