Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ



Beşiktaş'ın derbi için yabancı hakem talebi bulunuyordu.



Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair yaptığı açıklamada sert ifadelere yer vermişti.



"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanılmıştı.