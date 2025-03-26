Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem
Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemini açıkladı.
Derbide yerli hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Mücadele 29 Mart Cumartesi akşamı 20.30'da oynanacak.
HAFTANIN DİĞER HAKEMLERİ
Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler
BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ
Beşiktaş'ın derbi için yabancı hakem talebi bulunuyordu.
Beşiktaş, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair yaptığı açıklamada sert ifadelere yer vermişti.
"Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanılmıştı.
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