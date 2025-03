Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem | Serdal Adalı'dan TFF Başkanına istifa çağrısı

Türk hakemlerine her zaman sahip çıktıklarını vurgulayan Adalı bundan sonra tavır değişikliğine gideceklerini söyleyerek "Üslubumuza dikkat ettik ama siz madem bu dilden anlıyorsunuz bu saatten sonra biz de bu dili konuşacağız. Sadece futbolun değil insanlığın temel eşitlik ilkesini çiğneyen bir federasyonun artık korunması, gözetilmesi ve sahip çıkılması gereken bir tarafı kalmamıştır. Böyle bir ortamda, maçı yönetecek hakem karşılaşmaya maksimum baskı altında çıkacaktır. Yapılacak her hatanın, çıkabilecek herhangi bir kaosun yegane sorumlusu da Türkiye Futbol Federasyonu'dur." ifadelerini kullandı.



"TFF ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"



Derbiyi kazanacaklarına inandıklarını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı "Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi bu karşılaşmaya bizi daha önceki sezonlarda Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi bile yönetmemiş bir hakemi vermişler. Bu saatten sonra hakemin kim olduğu da umurumda değil isterse federasyon başkanı gelsin kendisi yönetsin." dedi.



Beşiktaş’ı karşısına almaya cesaret eden herkesin, önce Beşiktaş’ın Türk sporu için ne anlam ifade ettiğini idrak etmesi gerektiğini dile getiren Adalı, "Bizim Beşiktaşımıza güvenimiz tam. Galatasaray’ı da hakem kim olursa olsun yeneceğimize inancımız tamdır. Bu maçtan galibiyetle de ayrıldığımızda da bugünkü tavrımızda en ufak bir sapma olmayacaktır. Maçın gidişatı, hikayesi ve sonucu ne olursa olsun; Türkiye Futbol Federasyonu artık yok hükmündedir. Futboldaki bu kaotik ortamda her türlü tartışma ve baskı altında, yabancı hakem tartışmalarının gölgesinde kalmış bir yerli hakemin bu maçta vereceği kararları merakla bekliyoruz. Hatalı verilen bir taç atışına kadar her türlü kararın takipçisiyiz. Müsabakanın her anında gözümüz, ne yazık ki hakemin de üzerinde olacaktır. Galatasaray camiasının, sezon başından beri her kararını eleştirdiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu tutarsızlığı karşısında da tepki vereceklerini tahmin ediyoruz. Aksi halde onların da federasyonla nikah tazelediklerini düşüneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.