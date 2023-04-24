Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak



BİLET FİYATLARI



VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL

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