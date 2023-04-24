Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak
BİLET FİYATLARI
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL