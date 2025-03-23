Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine geri sayım devam ederken, kritik maçın bilet satış takvimi ve ücret tafifesi de belli oldu.



DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 24 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak biletler, 25 Mart Salı günü yine aynı saatte genel satışa çıkacak.



DERBİ BİLET FİYATLARI



Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:



Loca 152: 30 bin lira



Loca 162: 30 bin lira



VIP 100: 22 bin 500 lira



VIP 101-126: 20 bin lira



Doğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 lira



Batı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 lira



Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 lira



Batı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 lira



Doğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 lira



Batı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 lira



Batı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 lira



Batı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 lira



Doğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 lira



Güney Alt Tüm Bloklar: 1150 lira



Güney Üst Tüm Bloklar: 1100 lira



Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 lira



Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira