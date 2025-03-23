Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine geri sayım devam ederken, kritik maçın bilet satış takvimi ve ücret tafifesi de belli oldu.
DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 24 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak biletler, 25 Mart Salı günü yine aynı saatte genel satışa çıkacak.
DERBİ BİLET FİYATLARI
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:
Loca 152: 30 bin lira
Loca 162: 30 bin lira
VIP 100: 22 bin 500 lira
VIP 101-126: 20 bin lira
Doğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 lira
Batı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 lira
Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 lira
Batı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 lira
Doğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 lira
Batı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 lira
Batı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 lira
Batı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 lira
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 lira
Güney Alt Tüm Bloklar: 1150 lira
Güney Üst Tüm Bloklar: 1100 lira
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 lira
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira
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