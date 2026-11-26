Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
26.11.2026 12:39
Anadolu Ajansı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmanın hakem ataması gerçekleştirildi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.