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Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yarın Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda ’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig’in 10’uncu haftasında, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray’la karşılaşacak.

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