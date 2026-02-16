Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

16.02.2026 17:18

Son Güncelleme: 16.02.2026 17:20

NTV

Beşiktaş - Galatasray derbisi ligin 25. haftasında oynanacak.

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

Türkiye Furbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de  Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24 ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. 

25.haftada Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.

Derbi mücadelesi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

