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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

- derbisinin VAR hakemi belli oldu...

Trendyol 'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR'da Onur Özütoprak eşlik edecek.

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