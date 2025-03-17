Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman yapılacak? BJK-GS derbi tarihi

Beşiktaş-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’de 29 ve 30. haftanın programları belli oldu.



Beşiktaş-Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.



SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN PROGRAMI



28 Mart Cuma:



16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)



29 Mart Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)



20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



31 Mart Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)