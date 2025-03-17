Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman yapılacak? BJK-GS derbi tarihi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine dair araştırmalar hız kazandı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de her iki takım da üç puan almak adına sahada olacak. Futbolseverler ise müsabakaya dair tarih bilgisine odaklandı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman?
Beşiktaş-Galatasaray maçına geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek. İşte, Beşiktaş-Galatasaray maçı tarihi...
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’de 29 ve 30. haftanın programları belli oldu.
Beşiktaş-Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Beşiktaş Park'ta olacak.
Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN PROGRAMI
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
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