05.03.2026 13:37

Son Güncelleme: 05.03.2026 13:42

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig’de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belirlendi.

 

Şampiyonluk yarışındaki kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ozan Ergün düdük çalacak. 

Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. 

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

