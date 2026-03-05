Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belirlendi.

Şampiyonluk yarışındaki kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ozan Ergün düdük çalacak.



Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.



Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.