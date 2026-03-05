Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
05.03.2026 13:37
Son Güncelleme: 05.03.2026 13:42
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig’de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belirlendi.
Şampiyonluk yarışındaki kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ozan Ergün düdük çalacak.
Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.
