Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi.



Beşiktaş, Antalyaspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle; Galatasaray, Trabzonspor maçında yaşanan "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle; Trabzonspor ise deplasmandaki Galatasaray maçında yaşanan “saha olayları” nedeniye Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



TFF'nin açıklaması



1- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü’nün 25.02.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/A maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 25.02.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/A maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 26.02.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki rakip takıma yönelik “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve rakip takım oyuncusuna isabet edecek şekilde yabancı madde (plastik çakmak, madeni para, bardak su) atmaları suretiyle “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü’nün 25.02.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/A maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 04.02.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- GALATASARAY A.Ş . Kulübü’nün 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.