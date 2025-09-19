Beşiktaş galibiyetinin ardından Göztepe cephesi: "Daha fazla atabilirdik, sıkıntımız sürüyor!"

Göztepe , Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'ı 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Stoilov'un sözleri: "ÇOK FAZLA POZİSYON BULDUK" "Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontra ataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık."

"SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR"



"Sıkıntımız devam ediyor. Çok fazla pozisyona girmemize rağmen bunları değerlendiremiyoruz. Daha üretken olmalıyız. Santrforlarımız bundan daha iyisini yapabilir. Çok fazla gol kaçırdık."



"SORUNLARIMIZI ÇÖZMELİYİZ"



"Ben her şeyi bir kişiye yüklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kulüp olarak herkes çok iyi ve profesyonel şekilde çalışıyor. Taraftarımız, takımı inanılmaz şekilde destekliyor. Bu takımı daha da motive ediyor ve hırslandırıyor. Şu anda bir maç kazandık. Çok iyi çalışmaya devam etmemiz lazım çünkü çok fazla sıkıntımız var. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Bu konuda ilerlemeliyiz. Çok iyi çalışacağız ve oyuncularımız sürekli gelişecekler demiştim ilk günden bu yana. Ayaklarımız şu anda yere basmalı. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Sorunlarımızı çözmeliyiz. Aynı zamanda takımdaki bazı pozisyonlarda da rekabeti arttırmamız gerekiyor."