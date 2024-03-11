Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında (Muhtemel 11)

Beşiktaş, 4 maçlık serinin derbi mağlubiyetiyle sona ermesinin ardından Süper Lig'de yeniden çıkış arıyor.
Siyah beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Gaziantep'e konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yer almadı.
Ante Rebiç ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worral, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih
Küme düşme hattındaki ev sahibi Gaziantep ise yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
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