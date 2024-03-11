NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında (Muhtemel 11)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında (Muhtemel 11)

, 4 maçlık serinin derbi mağlubiyetiyle sona ermesinin ardından 'de yeniden çıkış arıyor.

Siyah beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Gaziantep'e konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yer almadı.

Ante Rebiç ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worral, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

Küme düşme hattındaki ev sahibi Gaziantep ise yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;