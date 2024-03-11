Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında (Canlı anlatım)

Süper Lig'de 3. hedefi ve Avrupa hedefi olan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yeni hocası Selçuk İnan'la ilk maçına çıkan Gaziantep FK ile karşılaşıyor.



Kalyon Stadı'nda oynanan haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.



EKSİKLER



Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer almıyor.



Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yok.



Ante Rebic ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.



7 OYUNCU CEZA SINIRINDA





Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



CANLI ANLATIM 1' Maç başladı 9' Gaziantep'te Sorescu takımını 1-0 öne geçiriyor TAKIMLARIN DURUMLARI



Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.



Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti. İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 10. RANDEVU



Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti.



Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Beşiktaş, ligde Gaziantep FK'yi ağırladığı karşılaşmaların tümünden galibiyetle ayrıldı, deplasmanda çıktığı müsabakalarda ise rakibine üstünlük sağlayamadı. İLK 11'LER



Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Dragus



Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih