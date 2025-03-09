Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 27. hafta
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında taraftarı önünde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ligin geride kalan 26 haftasında 44 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında kazanmak ve puan sıralamasında yükselmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında da galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
BEŞİKTAŞ 4. SIRADA
Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen "Kara kartal", oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.
Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi.
Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
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