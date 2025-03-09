Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 27. hafta

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında da galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.



BEŞİKTAŞ 4. SIRADA



Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

