Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ozan Ergün olacak.



Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak.

Pfeifer'e, AVAR'da ise Onur Özütoprak eşlik edecek.