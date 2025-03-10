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Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi

Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oldu.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi

Trendyol 'de 27. haftanın kapanış maçında , bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ozan Ergün olacak.

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak.

Pfeifer'e, AVAR'da ise Onur Özütoprak eşlik edecek.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi - 1
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