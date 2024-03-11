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Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor: İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor: İlk 11 belli oldu

, 4 maçlık serinin derbi mağlubiyetiyle sona ermesinin ardından 'de yeniden çıkış arıyor.

Siyah-beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Gaziantep'e konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yer almadı.

Ante Rebiç ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.

Küme düşme hattındaki ev sahibi Gaziantep ise yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FK (Muhtemel): Nita, Mbakata, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Ogün, Jamiro, Gradel, Maxim, Dragus

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih

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