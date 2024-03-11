Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor: İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, 4 maçlık serinin derbi mağlubiyetiyle sona ermesinin ardından Süper Lig'de yeniden çıkış arıyor.
Siyah-beyazlılar bu akşam saat 20.30'da Gaziantep'e konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yer almadı.
Ante Rebiç ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.
Küme düşme hattındaki ev sahibi Gaziantep ise yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
İLK 11'LER
Gaziantep FK (Muhtemel): Nita, Mbakata, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Ogün, Jamiro, Gradel, Maxim, Dragus
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih
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