Beşiktaş, Gaziantep'te 3 puanı 2 golle aldı
01.05.2026 18:59
Son Güncelleme: 01.05.2026 22:20
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Asllani kaydetti.
Gaziantep FK'nın 88. dakikada Draguş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Gaziantep FK ise 37 puanla 10. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına çıkacak.