Beşiktaş, Gaziantep'te 3 puanı 2 golle aldı

01.05.2026 18:59

Son Güncelleme: 01.05.2026 22:20

Beşiktaş, Gaziantep'te 3 puanı 2 golle aldı
Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

 

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Asllani kaydetti.

 

Gaziantep FK'nın 88. dakikada Draguş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

 

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan ve puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Gaziantep FK ise 37 puanla 10. basamakta yer buldu.

 

Beşiktaş, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

21:48
GOL İPTAL EDİLDİ
88. Dakika: Gaziantep FK'nın golü iptal. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun ceza sahasına çevirdiği topa ilk vuruşunu yapan Draguş'un şutu savunmadan döndü. Seken topu da kendisi tamamlayan Rumen futbolcu, durumu 2-1'e getirdi ancak gol iptal edildi. VAR odasının incelemesinin ardından Draguş'un elle oynadığı tespit edildi ve Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam etti.
21:24
ERSİN'DEN BAYO'YA GEÇİT YOK
63. Dakika: Bayo vurdu, Ersin çıkardı. Ön alan baskısıyla topu kapan Gaziantep FK'da ceza sahasına giren Bayo'nun vuruşunu kaleci Ersin, ayağıyla kurtardı.
21:15
SON ANDA DJALO ARAYA GİRDİ
54. Dakika: Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kozlowski, ceza sahasına getirdiği topu içeri çevirdi. Bayo'dan önce Djalo araya girdi ve tehlikeyi savuşturdu.
21:02
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ikinci devresi başladı.
IHA
20:47
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
IHA
20:42
NET GOL KAÇTI
40. Dakika: Gaziantep FK net fırsatı değerlendiremedi. Hızlı hücum şansı yakalayan ev sahibinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun vuruşu yandan auta gitti.
20:23
FARK 2'YE ÇIKTI
22. Dakika: Beşiktaş 2-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
Anadolu Ajansı
20:23
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
21. Dakika: Beşiktaş penaltı kazandı. Cengiz Ünder'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jota Silva, kaleci Zafer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
20:19
CENGİZ KALEYİ YOKLADI
17. Dakika: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Cengiz Ünder'in soluna çekerek yaptığı vuruş kalecide kaldı.
IHA
20:08
İLK GOL GELDİ
8. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortayı Djalo tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:00
MAÇ BAŞLADI
Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
19:29
YALÇIN: "BUGÜN ROTASYON YAPTIK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Tabii ki ligde de bir pozisyonumuz var. Kupada da ciddi beklentilerimiz var. Camianın da beklentisi var, farkındayız onun. Gaziantep deplasmanları her zaman zordur, iyi bir takım. Ligde de artık aşağıyla ilgisi olmayan bir takım. İyi hazırlandık. Tabii ki kolay maç olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi 4 gün arayla 4 tane maç oynayacağız. Bugün ikincisini oynuyoruz. O yüzden bugün rotasyon yaptık. İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz."
IHA
19:28
RADOI: "3 MAÇTA DA EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi: "Benim beklentim takımdan, geçen maçta daha fazla istekli bir duruş göstermeleri. Stada girerken futbolcularıma şunu söyledim. Dışarıdaki taraftarlara bakın, bu yağmurda bizi nasıl desteklemeye geliyorlarsa bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerektiğini belirttim. Belki ligde konum olarak biraz rahatlamış olabiliriz ama bu demek değil ki lig bitmiştir. Biz her zaman 3 puan için mücadele etmek istiyoruz. Son 3 maçımız kaldı. 3 maçta da en iyisini vermeye çalışacağız."
Anadolu Ajansı
18:57
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Mujakic, Abena, Gidado, Rodrigues, Kozlowski, Camara, Sangare, Maxim, Bayo. Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Cengiz, Jota, Mustafa.
Anadolu Ajansı
