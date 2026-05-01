Beşiktaş, Gaziantep'te 3 puanı 2 golle aldı

RADOI: "3 MAÇTA DA EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi: "Benim beklentim takımdan, geçen maçta daha fazla istekli bir duruş göstermeleri. Stada girerken futbolcularıma şunu söyledim. Dışarıdaki taraftarlara bakın, bu yağmurda bizi nasıl desteklemeye geliyorlarsa bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerektiğini belirttim. Belki ligde konum olarak biraz rahatlamış olabiliriz ama bu demek değil ki lig bitmiştir. Biz her zaman 3 puan için mücadele etmek istiyoruz. Son 3 maçımız kaldı. 3 maçta da en iyisini vermeye çalışacağız."