Beşiktaş, Gaziantep'ten puansız dönüyor

Süper Lig'de 3. hedefi ve Avrupa hedefi olan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yeni hocası Selçuk İnan'la ilk maçına çıkan Gaziantep FK ile karşılaştı.



Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Ev sahibi ekip Gaziantep FK'nın golleri Dragus ve Sorescu'dan geldi.



Beşiktaş 88. dakikada Cenk Tosun'la penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Siyah-beyazlılarda Al Musrati sakatlanırken, kart sınırında olan Ghezzal ve Necip Uysal cezalı duruma düştü.



Kalyon Stadı'nda oynanan haftanın kapanış müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetti.



EKSİKLER



Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer almadı.



Teknik direktör Fernand Santos'un ekibinde 5 eksik bulunuyor. Cezalı Omar Colley'nin yanı sıra; tedavileri süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Alex Oxlade Chamberlain kafilede yoktu.



Ante Rebic ise teknik heyet kararıyla Antep'e götürülmedi.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı 9' Gaziantep'te Sorescu takımını 1-0 öne geçiriyor 25' Beşiktaş Semih'le gole çok yaklaştı, genç golcü topa dokunamadı



45+2' Gaziantep FK penaltı bekliyor. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi

45+3 İlk yarı sona erdi İKİNCİ YARI 46' İkinci devre başladı 46' Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği: Bakhtiyor'un yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu 53' Al Musrati sakatlandı, yerine Amartey girdi 58' Beşiktaş'ta Necip Uysal sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Necip, Antalyaspor maçında oynayamayacak 61' Beşiktaş teknik direktörü Santos iki değişiklik birden yaptı.

Beşiktaş'ta Muci ve Onur Bulut oyundan çıktı. Aboubakar ve Ghezzal oyunda.

85' Gaziantep Dragus'un golüyle farkı 2'ye çıkardı



88' Beşiktaş, Cenk Tosun'la penaltı kaçırdı 90+6 Karşılaşma sona erdi TAKIMLARIN DURUMLARI



Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, karşılaşma öncesi hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyordu.



Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti. İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 10. RANDEVU



Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti.



Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Beşiktaş, ligde Gaziantep FK'yi ağırladığı karşılaşmaların tümünden galibiyetle ayrıldı, deplasmanda çıktığı müsabakalarda ise rakibine üstünlük sağlayamadı. İLK 11'LER



Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Dragus



Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih