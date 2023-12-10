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Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumunu açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme, Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sağlık durumunu açıkladı

Trendyol 'in 15. haftasında oynanan derbide , 'ye 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonlarında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş mücadeleye devam edemedi.

Beşiktaş yapılan tetkikler sonucunda Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Umut Meraş'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı bildirildi.

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