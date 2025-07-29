Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen açıkladı: 10 milyon euro!

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

SPARTAK YOLCUSU

Öte yandan Rusya Ligi ekibi Spartak Moskova, Portekizli oyuncunun transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.



Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova'nın 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus teklifini kabul etti.



Spartak Moskova yetkililerinin İstanbul'da olduğu, tarafların anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.



SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta beIN Sports'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." ifadelerini kullanmıştı.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



Beşiktaş'a 1 Temmuz 2022'de gelen 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 130 maçta 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.



Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.