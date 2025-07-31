Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satış maliyetini resmen açıkladı: 27 milyon euro!

KAP'a yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:



“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”



Beşiktaş'ın vedası ise şu şekilde oldu:



2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 131 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.