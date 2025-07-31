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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satış maliyetini resmen açıkladı: 27 milyon euro!

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya satışını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satış maliyetini resmen açıkladı: 27 milyon euro!

Kulübü'nün yaz dönemi hareketliliği devam ediyor.

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'in ayrılığı resmileşti.

Beşiktaş, oyuncunun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu ve satış maliyetini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satış maliyetini resmen açıkladı: 27 milyon euro! - 1

KAP'a yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”

'ın vedası ise şu şekilde oldu:

2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 131 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.

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