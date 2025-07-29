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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Spartak Moskova ile Gedson Fernandes'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini KAP'a bildirdi

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.

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