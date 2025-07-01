Beşiktaş "Geliyor" diyerek paylaştı: Tammy Abraham yola çıktı

ANLAŞMA ŞARTLARI



Beşiktaş, Tammy Abraham için Roma ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerine anlaşma sağladı.



Abraham ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah - beyazlılar, gelecek sezon sonunda Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Öte yandan Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 6 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi.



Geride kalan sezon Roma formasıyla 45 maçta 1757 dakika süre alan Abraham, 10 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.