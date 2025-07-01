Beşiktaş "Geliyor" diyerek paylaştı: Tammy Abraham yola çıktı
Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah - beyazlıların anlaştığı Tammy Abraham, İstanbul'a geliyor.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu çalkantılı şekilde geçiren ve yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferi David Jurasek'i kadrosuna katarak açan siyah - beyazlılar, Tammy Abrahm'ı da resmen duyurdu.
"GELİYOR"
Siyah - beyazlıların sosyal medya hesabından "Geliyor" ifadesiyle paylaşılan videoda Tammy Abraham yer aldı.
"MERHABA, SİZİN İÇİN GELİYORUM"
Golcü oyuncu videoda, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum!" ifadelerini kullandı.
Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Tammy Abraham ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah - beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.”
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş, Tammy Abraham için Roma ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama üzerine anlaşma sağladı.
Abraham ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah - beyazlılar, gelecek sezon sonunda Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Öte yandan Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 6 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi.
Geride kalan sezon Roma formasıyla 45 maçta 1757 dakika süre alan Abraham, 10 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
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