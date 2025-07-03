Beşiktaş genç yıldızıyla sözleşme uzattı
Beşiktaş geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'de kiralık geçiren genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz ile sözleşme uzattı.
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK OLARAK GEÇİRMİŞTİ
Demir Ege geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave ile geçirmişti. Genç futbolcu, Portekiz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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