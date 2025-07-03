Beşiktaş genç yıldızıyla sözleşme uzattı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzattı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK OLARAK GEÇİRMİŞTİ

Demir Ege geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave ile geçirmişti. Genç futbolcu, Portekiz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.