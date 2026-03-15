Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında kazandı

Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle biterken, Beşiktaş ikinci devre bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.



Karşılaşmanın 18. dakikasında Sekou Koita kırmızı kart gördü. Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi sonrasında Koita oyundan atıldı.



Siyah-beyazlılar Olaitan ve Orkun'un golleriyle 3 puanı aldı ve 49 puana yükseldi.

ANKARA'DA 5 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.