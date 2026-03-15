Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında kazandı
15.03.2026 21:08
Son Güncelleme: 15.03.2026 21:59
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Beşiktaş, rakibinin uzun süre 10 kişi götürdüğü maçı 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle biterken, Beşiktaş ikinci devre bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Sekou Koita kırmızı kart gördü. Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi sonrasında Koita oyundan atıldı.
Siyah-beyazlılar Olaitan ve Orkun'un golleriyle 3 puanı aldı ve 49 puana yükseldi.
ANKARA'DA 5 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.
Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.