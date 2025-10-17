NTV.COM.TR

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın sahasında saat 17.00’de Gençlerbirliği’ni konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Yarınki mücadele öncesinde Beşiktaş; 1 eksiğiyle, 13 puanla, 7’nci sırada yer alıyor. 14’üncü basamaktaki Gençlerbirliği’nin ise 5 puanı bulunuyor.

