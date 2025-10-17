Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek: 3 futbolcu yok! (Muhtemel 11)

Beşiktaş, evinde ligdeki üst üste 4. galibiyetin peşinde. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada girdi.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure forma giyemeyecek.



Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise 8 maçta topladığı 5 puanla 14. basamakta.



Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, Cengiz ve Abraham.